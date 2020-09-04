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04.09.2020 - 22:19 | | AA

TSYD Ankara Åžubesi BaÅŸkent KupasÄ± maçÄ± ertelendi

GenÃ§lerbirliÄŸi ile MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ arasÄ±nda oynanmasÄ± planlanan TSYD Ankara Åžubesi BaÅŸkent KupasÄ± maÃ§Ä±, Eryaman StadÄ±'ndaki zemin riski nedeniyle ertelendi.Â

TSYD Ankara Åžubesi BaÅŸkent KupasÄ± maçÄ± ertelendi
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TÃ¼rkiye Spor YazarlarÄ± DerneÄŸi (TSYD) Ankara Åžubesi tarafÄ±ndan organize edilen ve yarÄ±n GenÃ§lerbirliÄŸi ile MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ arasÄ±nda oynanmasÄ± planlanan TSYD Ankara Åžubesi BaÅŸkent KupasÄ± maÃ§Ä±, Eryaman StadÄ±'ndaki zemin riski nedeniyle ertelendi.Â 

TSYD Ankara Åžubesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Kupa maÃ§Ä±, Eryaman StadÄ±'nÄ±n iki takÄ±m tarafÄ±ndan sezon boyunca kullanÄ±lacak olmasÄ±, maÃ§ yoÄŸunluÄŸunun dikkate alÄ±nmasÄ± ve sezon Ã¶ncesi bakÄ±mÄ±nÄ±n devam ediyor olmasÄ± nedeniyle MKE AnkaragÃ¼cÃ¼, GenÃ§lerbirliÄŸi ve TSYD Ankara Åžubesiâ€™nin ortak kararÄ±yla ertelenmiÅŸtir." denildi.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n uygun zamanda oynanacaÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:Â 

"Geleneksel hale gelen turnuvanÄ±n, adÄ±na yakÄ±ÅŸÄ±r ÅŸekilde maÃ§ yoÄŸunluÄŸu ve stat durumu dikkate alÄ±narak en uygun zamanda yapÄ±lmasÄ±na yine Ã¼Ã§ paydaÅŸÄ±n ortak mutabakatÄ±yla karara baÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. BaÅŸkent futboluna deÄŸer katan kupa organizasyonu Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde ortak iÅŸ birliÄŸi ve dayanÄ±ÅŸmayla dÃ¼zenlenecektir."

TSYD Ankara Åžubesi BaÅŸkent KupasÄ± maÃ§Ä± ertelendi

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