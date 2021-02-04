TTF Başkanı Durmuş, Tenis Avrupa Danışma Kurulu'na davet edildi

TTF'den yapılan açıklamada, "Federasyon başkanımız Cengiz Durmuş, Avrupa tenisinin değerlerini korumak, Avrupa'nın önde gelen tenis kıtası konumunu güçlendirmek, genç yeteneklere rehberlik etmek ve genç nesil yetenekler için yeterli finansmanı sağlamak adına oluşturulan Tenis Avrupa Danışma Kurulu'na üye olarak davet edildi." denildi.

Öte yandan Tenis Avrupa Yönetim Kurulu, 2020-2023 dönemi için komitelerinde görev alacak isimleri belirledi.

TTF'nin başvurusunu değerlendiren Tenis Avrupa Yönetim Kurulu, Alaaddin Bora Gerçeker'i Genç Tenis Komitesi'ne, Galip Özgür Ergüden'i Profesyonel Tenis ve Hakemlik Komitesi'ne, Levent Turan'ı Senyör Tenis Komitesi'ne, Milena Zubkova'yı ise Geliştirme Komitesi'ne seçti.