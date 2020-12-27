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27.12.2020 - 07:00 |

Tuchel'in ayrılığının nedeni Başakşehir maçında çıkan olaylar!

PSG’nin teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırmasının perde arkasında, Başakşehir maçında yaşanan olayların olduğu ortaya çıktı.

Tuchel'in ayrılığının nedeni Başakşehir maçında çıkan olaylar!
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ONUR DİNÇER

PSG’nin teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırmasının perde arkasında, Başakşehir maçında yaşanan olayların olduğu ortaya çıktı. New York Times, CNN, BBC ve Le Temps gibi yayın organlarına yazan araştırmacı gazeteci Romain Molina, ırkçılık vakasıyla futbolun gündemine damga vuran gecedeki olayların ayrılığa giden yolu açtığını belirtti.
Youtube ‘da 135 bin kişi tarafından izlenen yayınında Molina, 4. hakem tarafından Webo’ya sarfedilen ifadelerin ardından PSG’li oyuncuların da sahaya çıkmak istemediklerini, ancak Tuchel’in karşılaşmanın tamamlanması görüşünde olduğunu vurguladı. Görüş ayrılığının, teknik adamla oyuncu grubunun arasını açtığına dikkat çekerek şunları dile getirdi:
“Tuchel, Başakşehir maçında takımını kaybetmişti. O akşam Tuchel oyuncularını karşısına aldı. Yaptığı konuşma futbolcuları şok etti. Sahayı terk eden ve maça devam etmek istemeyen futbolcularının kararını hiç anlayamadı. O olaydan sonra takımıyla arasında bir çatlak oluştu. Bu tam bir kopuşa yol açtı.” 

Tuchelin ayrılığının nedeni Başakşehir maçında çıkan olaylar

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