Tuchel'in tazminatı el yakacak! Tam 7 milyon euro...

Thomas Tuchel ile ayrılık kararı alan Paris Saint Germain, deneyimli teknik adamı göndermek için ciddi bir meblağı gözden çıkaracak. L’Equipe gazetesinin haberine göre Fransız ekibinin ödeyeceği miktar en az 5 milyon euro alacak, bu rakam 7’ye kadar çıkabilecek.

Aylık kazancı 625 bin euro

2021 Haziran’a kadar sözleşmesi süren 47 yaşındaki çalıştırıcının aylık kazancının 625,000 euro olduğu hatırlatılırken, yardımcılarıyla birlikte kabarık bir fatura çıkacağı belirtildi.

Çarşamba akşamı tebliğ edildi

Kulübün aldığı yolları ayırma kararının ise Tuchel’e, çarşamba günkü Strasbourg maçının ardından, sportif direktör Leonardo tarafından tebliğ edildiği bildirildi. Parc des Princes’de maçın ardından oyuncu grubunun da stattan ayrılmasının ardından Alman çalıştırıcıya bilgilendirme yapıldığı ortaya çıktı.

Gergin diyalog, yükselen sesler

L’Equipe’e göre Brezilyalı futbol adamıyla Alman teknik adam arasındaki bu görüşmede zaman zaman tansiyon da yükseldi. Tuchel-Leonardo diyaloğunun yaklaşık bir saat sürdüğü, konuşmalarda seslerin yükseldiği ifade edildi.