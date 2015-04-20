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20.04.2015 - 12:26 | | AA

TÜFAD Rize Şube Başkanı Karafazlı saldırıyı kınadı!

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Rize Şube Başkanı Bilal Karafazlı, Fenerbahçe'yi taşıyan otobüse ve akabinde Çaykur Rizespor U21 takımını taşıyan otobüse yapılan saldırının, sporla alakası olmayan, iki kardeş şehri birbirine düşürmek isteyen güçlerin oyunu olduğunu belirtti.

TÜFAD Rize Şube Başkanı Karafazlı saldırıyı kınadı!
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Karafazlı, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Başakşehir müsabakasından dönen Çaykur Rizespor U21 takımını taşıyan takım otobüsüne, Trabzon'un Araklı ilçesinde atılan taşın kafilenin can güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü ifade etti.

Fenerbahçe'nin ardından Çaykur Rizespor U21 takımını taşıyan otobüse yapılan saldırının, kesinlikle sporla alakası olmayan, iki kardeş şehri birbirine düşürmek isteyen güçlerin oyunu olduğunu kaydeden Karafazlı, "Aynı havayı teneffüs eden Trabzon- Rize arasında büyük dostluklar ve akrabalıklar vardır. Bu olayların sporla alakası olmadığını ve Trabzon-Rize dostluğunu bu tip provokatif eylemlerin bozamayacağını çok iyi bilmeliler. Başta teknik ekip, sporcularımız ve araç şoförümüze 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz" ifadesini kullandı.

Çaykur Rizespor 21 Yaş Altı Futbol Takımı'nı taşıyan otobüse, dün akşam Trabzon'un Araklı ilçesinde taşlı saldırı düzenlenmişti.

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