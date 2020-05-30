Tugay Kerimoğlu açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken, Aytemiz Alanyaspor'da görev yapan Erol Bulut'un ismi gündemdeki yerini aldı. Bein Sports'ta konuşan Tugay Kerimoğlu, Erol Bulut'un Fenerbahçe kriterlerine en uygun isim olduğunu söyledi.

Sezon sonunda Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Erol Bulut'un ismi Fenerbahçe gündeminden düşmüyor. Roberto Carlos iddiaları da konuşulurken, Tugay Kerimoğlu Fenerbahçe'ye Erol Bulut'u işaret etti.

"EN UYGUN İSİM EROL BULUT"

Tugay Kerimoğlu, "Bana göre Fenerbahçe'de kriterlere uygun teknik adam Erol Bulut. Ligi biliyor, kulübü biliyor, ligin oyun anlayışını biliyor. Türk futbolunu biliyor ve yabancı dili de var." diye konuştu.

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