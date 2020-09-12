Tümer Metin açıkladı! "Emre '2 santrfor buldum, hazır' dedi"

Tümer Metin, TRT Spor'da Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe gelen Emre Belözoğu ile transfer konusunda yaptığı görüşmeyi açıkladı.



"Emre Belözoğlu ile konuştum. Sohbet ettik, dertleştik. Bilgi akışı oldu biraz. Vedat Muriqi'in gidişinden sonra 5-6M€ kaynak elde edeceğiz dedi. Ayrıca 30 gol atacak ve o da yetmez, arkasından 15 gol atabilecek iki santrfor. Hazır, buldum dedi."

Fenerbahçe'nin Yaşayan Efsanesi : Emre Belözoğlu