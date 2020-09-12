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HaberlerFenerbahçe Haberleri Tümer Metin açıkladı! "Emre '2 santrfor buldum, hazır' dedi"
12.09.2020 - 00:44 |

Tümer Metin açıkladı! "Emre '2 santrfor buldum, hazır' dedi"

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'yi yorumlayan Tümer Metin, Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşmeyi açıkladı.

Tümer Metin açıkladı! "Emre '2 santrfor buldum, hazır' dedi"
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Tümer Metin, TRT Spor'da Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe gelen Emre Belözoğu ile transfer konusunda yaptığı görüşmeyi açıkladı.

"Emre Belözoğlu ile konuştum. Sohbet ettik, dertleştik. Bilgi akışı oldu biraz. Vedat Muriqi'in gidişinden sonra 5-6M€ kaynak elde edeceğiz dedi. Ayrıca 30 gol atacak ve o da yetmez, arkasından 15 gol atabilecek iki santrfor. Hazır, buldum dedi."

Tümer Metin açıkladı Emre 2 santrfor buldum, hazır dedi

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