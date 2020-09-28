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HaberlerFenerbahçe Haberleri Tuncay Şanlı ve Tümer Metin'den Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yorumu
28.09.2020 - 08:02 | | Sporx

Tuncay Şanlı ve Tümer Metin'den Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yorumu

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 0-0 berabere kaldığı maçın ardından eski futbolcular Tuncay Şanlı ve Tümer Metin dev maçı değerlendirdi.

Tuncay Şanlı ve Tümer Metin'den Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yorumu
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Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'de Altay Bayındır; Galatasaray'da ise Luyindama'nın maçın yıldızı olduğunu ifade etti.

FALCAO KAYBOLDU

Falcao'nun ceza alanında hiç topla buluşmadığı 2. maçı bu ki Fenerbahçe'de yeni oynayan 2 stoper vardı. Fenerbahçe'nin sorunlar yaşadığı bir bölgeydi orası 2-3 yıldır.

GUSTAVO MÜTHİŞTİ

Orta sahada Gustavo inanılmaz bir maç çıkardı. Altay da çok konsantreydi, inanılmaz birkaç maç çıkardı. Orta sahada topa hakim olan bir takımdı Fenerbahçe, ileride üretkenlik gelince bu oyun daha da keyif verecek. Galatasaray'da ise Luyindama'ya parantez açmak lazım, müthiş oynadı.

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TÜMER METİN: HERKES %51 G.SARAY DİYORDU

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 eşitlik ile sona eren maçı Tümer Metin değerlendirdi.

F.BAHÇE ORTA SAHASI DAHA İYİYDİ

Fenerbahçe'nin orta sahası, Galatasaray'a galip geldi. Hem defansif olarak, hem de topu tutma anlamında galip geldi. Galatasaray'ın ileri uçtaki ayakları eriyip gittiler.

Üretim anlamında Fenerbahçe'de negatif olarak yazabileceğimiz çok şey var ama maç önüne dönelim, Galatasaray'ın 4 maçlık gelişimi, Avrupa dahil, herkes için yüzde 51 Galatasaray'a veriyordu. Biz de Galatasaray'ın oyununu biliyoruz diyorduk.

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TAYLAN, FEGHOULI KAYBOLDU

Son 2 haftanın yıldızı Taylan ilk yarıda kayboldu, Feghouli kayboldu. Arda çizgiye basınca atak devamlılığı kayboldu Galatasaray'da. Fenerbahçe topu kazandığında pasif olan bir Galatasaray izledik. Basmak istediler ama tecrübeli Sosa bir pasla çıktı, yetenek Gustavo bir pasla çıktı.

SADECE BELİRLİ BÖLÜMLER VAR

2. yarıda iki takım da bir durdu, o durma son yıllara sirayet eden bir şey. Hoca da buradan heybeye bir şey atar ama iki takımı da düşününce oyunun belli yerlerini iyi oynadıkları bölümler var.

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