Tuncay Şanlı'dan Beşiktaş'a destek!

'Bırakmam Seni' adlı yardım kampanyasını hayata geçiren Beşiktaş Kulübü'ne Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı'dan destek geldi.

Tuncay Şanlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Beşiktaşlı değilim, Fenerbahçeliyim... Beşiktaş olmazsa Fenerbahçe de olmaz. Zor durumda kardeşliğimiz ve dostluğumuzdur önemli olan... BIRAKMAM yazdım, 1903'e gönderdim'yorumunu yaparak, siyah-beyazlılar için destekte bulunduğunu açıkladı.

Şanlı'nın bu hareketi büyük beğeni topladı.

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