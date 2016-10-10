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10.10.2016 - 00:15 | | AA

Tunus'tan rahat Gine galibiyeti

2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu mücadelesinde Tunus, sahasında Gine'yi 2-0 mağlup etti.

Tunus'tan rahat Gine galibiyeti
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2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu mücadelesinde Tunus, sahasında Gine'yi 2-0 mağlup etti.

Monastir kenti Mustapha Ben Jannet Stadı'nda oynanan futbol karşılaşmasında Tunus rakibi Gine'yi ikinci yarıda oynadığı etkili oyunuyla 2-0 yendi. İlk yarının golsüz geçtiği maçın ikinci yarısında 58. dakikada Eymen Abdunnur, 80. dakikada Enis bin Hatira'nın attığı gollerle Tunus maçı rakibi Gine'ye karşı galip bitirdi.

Tunus elemelerde üç puan aldığı bu galibiyetiyle A Grubu'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden sonra gol farkından dolayı ikinci sırayı aldı. Kongo Cumhuriyeti aynı grupta dün Libya'ya karşı oynadığı maçta 4-0 galip gelmişti.

Dünya Kupası Elemeleri için Afrika'dan oluşturulan 5 Grup'ta 4 takım bulunuyor. Eleme karşılaşmalarının sonunda grup birincileri 2018 Rusya Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

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