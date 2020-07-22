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22.07.2020 - 14:12 |

Turgutluspor-Esenler Erokspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

TFF 3. Lig'de play-off heyecanı yaşanıyor. Turgutluspor bu akşam Antalya'da İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek.Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelenin ardından finale yükselen bir takım bu mücadelenin ardından belli olacak. Peki Turgutluspor-Esenler Erokspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Turgutluspor-Esenler Erokspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
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Turgutluspor-Esenler Erokspor maçı için geri sayım sürüyor. TFF 3. Lig'de play-off final heyecanı bu akşam oynanacak olan mücadeleler ile başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak olan mücadelelerin ardından play-off finali Pazar akşamı oynanacak ve bir takım daha adının 2. Lig'e yazdıracak. Peki Turgutluspor-Esenler Erokspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

TURGUTLUSPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Turgutluspor-Esenler Erokspor maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Calista Sports Center'da oynanacak olan mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalacak. Mücadele A Spor ekranından şifresiz olarak yayınlanacak

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta koronavirüs pandemisi yüzünden 19 Mart'ta durdurulan sezonu üçüncü sırada bitiren Turgutluspor, bugün dördüncü sırayı elde eden rakibi Esenler Erokspor'la Play-Off yarı finaline çıkacak. Antalya'da Calista Sports Center'da saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Turgut Doman yönetecek.

Salgın öncesi grubun formda takımı olan Turgutluspor, rakibini eleyerek 26 Temmuz'daki finalde Belediye Derincespor-Karşıyaka eşleşmesinin galibiyle 2'nci Lig için mücadele etmeyi planlıyor. Kırmızı-siyahlı ekip normal sezonda ilk maçta 1-0 yendiği Erokspor'la rövanşta 1-1 berabere kaldı. Turgutluspor, 2015 yılında 2'nci Lig'e mendil sallayıp amatöre kadar düştükten sonra 3'üncü Lig'e dönmüştü. Teknik direktör Cüneyt Biçer, tüm sezonun emeğinin ödülünü 2 finali kazanarak almak istediklerini söyledi.

 

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