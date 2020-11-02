TÃ¼rk boks tarihinin en baÅŸarÄ±lÄ±sÄ± Busenaz SÃ¼rmeneli

Milli sporcu Busenaz SÃ¼rmeneli, uluslararasÄ± mÃ¼sabakalarda aldÄ±ÄŸÄ± 9 madalya ile 1924 yÄ±lÄ±nda kurulan TÃ¼rkiye Boks Federasyonu tarihinde uluslararasÄ± mÃ¼sabakalarda en Ã§ok madalya kazanan sporcu oldu.

'Siz baÅŸlayÄ±n spor sizi bÄ±rakmaz' sÃ¶zÃ¼yle gÃ¼ndeme gelen SÃ¼rmeneli, 10 yaÅŸÄ±nda boksa baÅŸladÄ±. Kariyerinde 5 Avrupa, 3 DÃ¼nya ve 1 Avrupa Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ bulunan milli boksÃ¶r, kazandÄ±ÄŸÄ± 9 madalya ile boks tarihinde en Ã§ok madalya kazanan sporcu oldu. Kariyerinde sadece olimpiyat madalyasÄ± eksik olan Busenaz SÃ¼rmeneliyi olimpiyatlara antrenÃ¶r Cahit SÃ¼me hazÄ±rlÄ±yor.

Busenaz SÃ¼rmeneliyi 8 madalya ile GÃ¼lsÃ¼m Tatar ve 7 madalya ile TuÄŸrulhan Erdemir takip ediyor.

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