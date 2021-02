Türk boksör kardeşler, Ukrayna'da kemer maçına çıkıyor

Türk boksör Serdar Avcı,13 Şubat'ta Ukrayna'da düzenlenecek Dünya Şampiyonu Boks Gecesi'nde Tanzanyalı Pascal Ndomba ile şampiyonluk kemerini getirmek için mücadele edecek. Aynı gecede Serdar Avcı'nın kardeşi Arda Tamer Avcı da kemer maçına çıkacak.

Türkiye Boks Milli Takımı'nın Atina'da düzenlenen Olimpiyat kadrosunda bulunan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında önemli müsabakalar kazanan Serdar Avcı, uzun bir süre ara verdiği boksa geri dönmüştü. Boksa dönüşünün ardından önemli performanslar gösteren Avcı, dünyaca ünlü boksör Vladimir Kliçko'nun düzenlediği Dünya Şampiyonu Boks Gecesi'nde yapacağı unvan maçına hazırlanıyor. Serdar Avcı - Pascal Ndomba karşılaşması 14 bin kişilik Kiev Spor Sarayı'nda düzenlenecek.

SERDAR AVCI: BÜYÜK BİR GECE OLACAK

Uzun süre boksa geri döndüğünü belirten Serdar Avcı, "Uzun süre sonra boksa geri döndüm. Tabii bende heyecanıyım. Uzun süre sonra böyle önemli bir maça çıkacağım. Tabii 10 yıl sonra ringlere döndükten sonra 7, 8 maç yaptım. Ancak bu maç farklı. Büyük bir gece olacak, 53 kanaldan canlı olarak verilecek. Roy Jones gibi önemli isimlerde gelecek. Mike Tyson onur konuğu olarak çağırıldı. Organizasyonu düzenleyenlerden birisi Kliçko. 14 bin kişilik stadyumda yapılacak. Büyük reklamlar düzenlendi. Ukrayna'da herkes bu organizasyondan bahsediyor. O gece ortada 3 kemer olacak. Birisi kıtalararası şampiyonluk kemeri, dünya şampiyonluk maçı ve WBC'nin Asya Şampiyonluk maçı olacak. Yani dünyanın birçok yerinden kişiler gelecek" diye konuştu.

"HEDEFİM, PİYASADAKİ BÜTÜN KEMERLERİ TOPLAMAK"

Karşılaşmadaki rakibi hakkında da bilgiler veren, "Rakibim şu an Amerika, Miami'de hazırlıklarını sürdürüyor. Onlar da Ukrayna'ya 8 kişilik bir ekiple gelecek. Ben iyi hazırlandım. Burada yabancı partnerlerle iyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Güzel bir hazırlık süreci geçirdik. Ben hazırım. Bu kemeri ülkeme getirmek istiyorum. Bu kemer, dünya şampiyonluk kemeri. İlerleyen dönemlerde daha büyük organizasyonlarda boy göstereceğimize eminim. Hedefim, piyasadaki bütün kemerleri toplamak. Dönüş amacım da bu zaten. Kendimi iyi hissediyorum, bunu da yapacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"ALT KİLOLARA İNİNCE BENİM İÇİN DAHA RAHAT OLACAK"

Turnuva için 17 kilo verdiğini ve kilo vermeye devam edeceğini söyleyen Avcı, "Şu ana kadar 17 kilo verdim. 6, 7 kilom daha var, onu da vereceğim. Cruiserweight'ten (Hafif ağır sıklet) yarı ağır sıklete ineceğim. Benim asıl kilom zaten orası. Bu kemeri aldıktan sonra 81 kilolara kadar düşmek istiyorum, çünkü bu kiloda daha iyiyim. Uzun süre sonra boksa dönünce o kadar kiloyu bir anda düşemedim. Şu anda üst kilolarda mücadele ediyorum. Alt kilolara inince benim için daha rahat, kolay olacak" diye konuştu.

"KARDEŞİM DE AYNI TURNUVADA KEMER MAÇINA ÇIKACAK"

Aynı turnuvada kemer maçına çıkacak kardeşi Arda Tamer Avcı'nın da iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğine dikkat çeken Serdar Avcı, "Kardeşim de aynı turnuvada yer alacak. Onun rakibi de şu anda Fransa'da kampta. Rakibi sadece 2 kere maç kaybetti. Kazandığı 12 maçın 10'unu nakavt ile kazandı. Solak bir boksör. Kardeşim için solak bir boksörle oynamak biraz zor olacak. Çünkü; solak boksörler biraz daha avantajlı oluyor. Kardeşim de şu an kampta. Menajeri Ayçın Özsakabaşı ile ciddi bir hazırlık dönemine girdiler. Onlar önce Almanya'daydı. Şimdi Rusya'ya geçtiler. Kamp sonrasında maça 1 hafta kalan Ukrayna'ya gelecek" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE ANTRENMANLARI DAHA RAHAT YAPIYORUM"

Hazırlıklarına Türkiye'de devam eden Serdar Avcı, "Ben zaten genellikle Ukrayna'dayım ve orada yaşıyorum. Aslında burada antrenman yaparak hazırlanmak benim için de değişiklik oldu. Bana daha iyi oldu. Burada iklim daha sıcak. Kiev'de çok soğuk. Burada koşu antrenmanlarımı daha rahat yapıyorum. Ekibim de burada sağ olsun burada bana yardımcı oldu. Arkamda güçlü bir ekip var. Sponsorlarıma teşekkür ediyorum. Ayçin Özsakabaşı'na teşekkür ediyorum. Büyük destekler sundular bana" dedi.

"KADIKÖY'Ü VE TÜRKİYE'Yİ TÜM DÜNYAYA TANITABİLMEK İÇİN ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

Hedefinin altın kemeri Türkiye'ye getirmek olduğunu dile getiren Serdar Avcı, sözlerini şöyle noktaladı:

"Kadıköy'ü ve Türkiye'yi tüm dünyaya tanıtabilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu önemli bir kemer. Birçok kişi bu maçı merakla bekliyor. Kazanmanın haricinde onlara güzel bir şov izletmek istiyorum. Yapabildiğimin en iyisini yapıp, gücümü herkese göstermek istiyorum"