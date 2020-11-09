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HaberlerVoleybol Haberleri Türk Hava Yolları, OK Kastela'yı konuk edecek
09.11.2020 - 12:07 | |   İSTANBUL (AA)

Türk Hava Yolları, OK Kastela'yı konuk edecek

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası son 32 turunda yer alan Türk Hava Yolları, ilk maçında yarın Hırvatistan’ın OK Kastela takımını konuk edecek.

Türk Hava Yolları, OK Kastela'yı konuk edecek
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TVF 50. Yıl Deniz Esinduy Salonu'nda 17.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor 2'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın hakem ikilisi ise İtalya'dan Alessandro Cerra ile Kuzey Makedonya'dan Zdravko Zdraveski olacak. 

Karşılaşmanın rövanşı ise 11 Kasım Salı günü oynanacak. Türk Hava Yolları, rakibine her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kurarsa, adını son 16 turuna yazdıracak. İki maçın sonunda puan eşitliği söz konusu olması halinde altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak olan altın seti kazanan ekip son 16 turundaki yerini alacak.

Türk Hava Yolları turu geçmesi durumunda son 16 turunda Romanya'nın C.S.M Lugoj takımıyla eşleşecek.

Türk Hava Yolları, OK Kastelayı konuk edecek


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