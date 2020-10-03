Türk kulüpleri Avrupa'da dibe vurdu! Büyük gelir kaybı...

ONUR DİNÇER

39 yıldır ilk kez yoklar

Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor’un Avrupa kupalarına eleme turlarında veda etmeleriyle UEFA Ülkeler Sıralaması’nda Türkiye 12. sıraya geriledi. Aynı puana geldiği İskoçya’ya da geçilerek 13.’lüğe düşmesine ramak kalan Türkiye’nin lig şampiyonunun, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılabilmesi mucizelere kaldı. Türk futbolu, Avrupa kupalarında alınan üst üste başarısız sonuçlarla bir ilki yaşadı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, 39 yıl sonra ilk kez Avrupa kupalarında grup aşamasına kalamadı.

Rotasyonlu maçlar akıllarda

Kulüplerimizin son yıllarda üst üste aldıkları başarısız sonuçlar ve özellikle son iki sezondur yaşanan büyük düşüşün bakiyesi ülke futbolunu bu duruma getirdi. Avrupa kupalarında rakiplerin karşısına rotasyon yapılarak çıkılan maçlarda kaybedilen puanlar bizi uçuruma sürükledi. Sportif başarısızlığı şimdi büyük bir ekonomik kayıp takip edecek. Gruplara direkt katılımla en az 30 milyon euroluk bir gelir garantilenirken, artık bu meblağa ulaşmak için ön eleme turlarında birbirinden zorlu rakipleri geçmek gerekecek.

Birer birer geçildik

2016-17’de Avrupa’da en çok puan toplayan 7. ülke olmayı başaran Türkiye, 2017-18’de de kıtanın en çok puan toplayan 11. ülkesiydi. Türkiye’yi ilk 10 içerisinde tutmaya rahatlıkla yetecek bu iki sezonun ardından büyük düşüş başladı. 2019 ve 2020 yıllarında ilk 15’e dahi girilemeyince, bu senelerin beş yıllık ortalamaya yansımaları yıkıcı bir sonuç doğurdu. Türkiye önce Hollanda’ya geçilip 11, sonrasında Avusturya’ya geçilip 12. basamağa geriledi.

Maziyi arıyor!

Avrupa kupası kazanan tek Türk takımı olan Galatasaray, son yıllarda bu kulvardaki eski parlak günlerini mumla arattı. Son beş sezonun dördünde Avrupa kupalarında mücadele eden sarı kırmızılılar, bu süreçte ülke puanına toplamda sadece 18 puanlık katkı sağlayabildi. 2017-18’de 0.5, 2018-19’de 8.0, 2019-20’de 6.0 ve 2020-21’de 3.5 puan elde eden Cim Bom’un uluslararası arenada sportif başarıdan uzaklaşması ve ülke puanına katkısının beklenenin çok altında kalması, Türkiye’nin sıralamada gerilemesindeki önemli etmenlerden bir tanesi oldu.

İşimiz gelecek sezon daha zor

Ülkeler sıralamasında düşüşü tersine çevirmek için gelecek sezonki mücadele kritik bir öneme sahip olacak ama 2021-22 sezonunda Türkiye’nin işi çok daha zor olacak. Sıralama ülkelerin takımlarının son 5 yılda topladıkları puanların ortalamasıyla belirleniyor. Gelecek sezon başladığında, artık altıncı sezon olarak kalacak 2016-17 dönemi hesap dışı kalacak. Hesaplamadan düşülecek bu sezon, son beş yılda en çok ülke puanı toplanan sezon olduğu için (9.700), Türkiye’nin rakamlarında otomatik bir gerileme yaşanacak.

Mert Hakan Yandaş'ın Sivasspor Macerası