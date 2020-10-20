Türk sporuna hizmet edecek Çotanak Stadında son rötuşlar

İçerisinde Çotanak Stadı ile 1200 kişilik olimpik yüzme havuzu, spor salonu, antrenman sahası ve mağazaların yer aldığı Çotanak Spor Kompleksi inşaatı tamamlanmak üzere.Yapımına 2016'da başlanan spor kompleksinde bulunan stadyumda 84'ü protokol, 1413'ü VIP ve loca, 75'i engelli, 76'sı basın, 20 bin 380'i standart seyirci olmak üzere toplam 22 bin 28 koltuk yer alıyor.

Bu ay içerisinde çim saha çalışması gerçekleştirilen stadyumda, hibrit çim uygulandı. Stadyumda görevliler tarafından her gün çimlerin bakımı yapılıyor

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çotanak Spor Kompleksi projesinde sona yaklaşıldığını söyledi.

Proje içerisinde tüm yapısal faaliyetlerin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Şenlikoğlu, "Şu anda stadyum içerisinde bazı koltuk düzenlemeleri ile dikilen çimlerin güçlendirilmesi aşaması bekleniyor." dedi

Şenlikoğlu, stadyumun 30 Ekim'de ilgili firmadan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devrinin beklendiğini ifade ederek, kısa sürede yeni stadın faaliyete geçmesini arzuladıklarını aktardı.

Çok güzel bir stat inşa edildiğini vurgulayan Şenlikoğlu, "Tribünleri, locaları, içerisindeki ambiyansla olağanüstü güzel bir stat oldu. Çotanak Stadı'mız inşallah Giresunspor'umuzun nice şampiyonluklarına, nice galibiyetlerine şahitlik edecek." diye konuştu.

Eski stadyum millet bahçesi olacak

Aytekin Şenlikoğlu, Çotanak Stadı'nın hizmete girmesiyle Giresun'un millet bahçesine de kavuşacağını kaydetti.

Giresun Atatürk Stadı'nın millet bahçesine dönüşeceğini belirten Şenlikoğlu, TOKİ ile görüşmelerin devam ettiğini, yeni stadın hizmete girmesinden önce ihalenin yapılmasını beklediklerini söyledi.

"Yeni stadın hizmete girmesi demek, eski stat bölgesinde millet bahçesi projesinin de yapılması demektir." ifadesini kullanan Şenlikoğlu, "Şehrin aslında nefes alacağı bir alan oluşuyor. Onun için projeyi çok önemsiyoruz. Bu şehrimizin yaşam kalitesini de artıracaktır." dedi.

Şenlikoğlu, Atatürk Stadı, 19 Eylül Kapalı Spor Salonu ve Olimpik Yüzme Havuzu'nun aynı yerde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kapalı spor salonu biliyorsunuz eski bir yapı, Sayın Spor Bakanımız şehrimizi ziyaret ettiğinde spor salonunun yenilenmesi ve yan tarafına gençlik merkezi yapımı müjdesi vermiş oldu. O bölgede oluşacak millet bahçesi hemen yan tarafında yüzme havuzu ve kapalı spor salonuyla şehrin merkezinde bir vaha şeklinde, sosyal alan şeklinde halkımızın hizmetine devam edecek."

Şenlikoğlu, stadyum ve millet bahçesi projeleri için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Giresun milletvekilleri ve emeği geçenlere teşekkür etti.