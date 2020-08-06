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06.08.2020 - 13:07 | | Ä°STANBUL (AA) - EYÃœP KARAKUÅž -Â

Türk takÄ±mlarÄ±, son 9 sezonun en kötü Avrupa performansÄ±nÄ± sergiledi

TÃ¼rk takÄ±mlarÄ± Avrupa maÃ§larÄ±nda son 9 sezonun en kÃ¶tÃ¼ performansÄ±na imza attÄ±.

Türk takÄ±mlarÄ±, son 9 sezonun en kötü Avrupa performansÄ±nÄ± sergiledi
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2010-11 sezonunda Ã¼lke puanÄ± adÄ±na 4,6 puan toplayabilen TÃ¼rk ekipleri, bu sezon da hanesine 5 puan yazdÄ±rabildi.

2011-12â€™de 5,1 puan kazanabilen TÃ¼rk ekipleri, bir sonraki yÄ±l bÃ¼yÃ¼k bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸla 10,2 puanlÄ±k performans sergiledi.

TÃ¼rk temsilcileri, 2013-14â€™te 6,7 , 2014-15â€™te 6 ve 2015-16â€™da 6,6 puan elde ederken, 2016-17 sezonunda yine iyi bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yakalayarak 9,7 puan kazandÄ±.

Bu sezondan sonra iniÅŸ trendine giren TÃ¼rk ekipleri, 2017-18â€™de 6,8 puan alÄ±rken, 2018-19 sezonunda 5,5 puanda kaldÄ±. Ã‡Ã¶kÃ¼ÅŸe devam eden TÃ¼rk ekipleri bu sezon da sadece 5 puan alabildi.

TÃ¼rk ekipleri 38 maÃ§ta 22 yenilgi aldÄ±, kalesinde 70 gol gÃ¶rdÃ¼

TÃ¼rkiyeâ€™yi bu sezon Avrupaâ€™da temsil eden Galatasaray, Medipol BaÅŸakÅŸehir, BeÅŸiktaÅŸ, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, toplam 38 maÃ§a Ã§Ä±ktÄ±.

Bu karÅŸÄ±laÅŸmalarda 10 galibiyet alabilen TÃ¼rk takÄ±mlarÄ±, 6 kez sahadan beraberlikle ayrÄ±lÄ±rken 22 mÃ¼sabakada rakiplerine boyun eÄŸdi.

SÃ¶z konusu karÅŸÄ±laÅŸmalarda toplamda 35 gol atan 5 takÄ±m, kalesinde 70 gole engel olamadÄ±.

TÃ¼rkiye, klasmanda 11. sÄ±raya dÃ¼ÅŸtÃ¼

Ãœlke puanÄ± klasmanÄ±nda son 3 sezondur 10. sÄ±radaki yerini koruyan TÃ¼rkiye, bu sezonki kÃ¶tÃ¼ performansÄ± sonucunda 11. basamaÄŸa geriledi.

SÃ¼per Lig ÅŸampiyonunun Devler Ligiâ€™ne direkt katÄ±labilmesi iÃ§in kritik eÅŸik 10. sÄ±raydÄ±. Ä°lk 10â€™da yer alan Ã¼lkelerin ÅŸampiyonlarÄ±, Åžampiyonlar Ligiâ€™ne direkt katÄ±lÄ±m saÄŸlÄ±yor.

Klasmanda 11. sÄ±radaki Ã¼lkenin ÅŸampiyonu ise Devler Ligiâ€™nde mutlu sona ulaÅŸacak takÄ±mÄ±n durumuna gÃ¶re belirlenecek. Gelecek sezon Åžampiyonlar Ligiâ€™nde mutlu sona ulaÅŸacak takÄ±m, kendi liginde de bu dev turnuvada oynayacak dereceye imza atarsa, SÃ¼per Lig ÅŸampiyonuna Devler Ligi yolu aÃ§Ä±lacak. Aksi takdirde, TÃ¼rkiye ÅŸampiyonu eleme oynamak zorunda kalacak.

Bu sezondan Ã¶rnek verilirse, klasmanda (2018-19 sezonu ) 11. sÄ±rada yer alan Hollandaâ€™da da ÅŸampiyonluÄŸu Ajax kazandÄ±. Ajaxâ€™Ä±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sezon Åžampiyonlar Ligiâ€™ne direkt gidebilmesi iÃ§in, bu sezon ÅŸampiyon olacak takÄ±mÄ±n kendi liginde de Devler Ligi bileti almasÄ± gerekiyor. Bu Ã§erÃ§evede yoluna ÅŸimdilik devam eden takÄ±mlar iÃ§inde O.Lyon ve Napoli haricinde kim ÅŸampiyon olursa olsun, Hollanda ekibi direkt Åžampiyonlar Ligiâ€™ne kalacak. Aksi takdirde kendi liginde bu turnuva iÃ§in bilet alamayan Napoli ya da O.Lyon kupaya uzanÄ±rsa, kontenjanÄ± bu takÄ±m dolduracak ve Ajax eleme oynamak zorunda kalacak.

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