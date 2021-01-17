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17.01.2021 - 19:26 | | AA

Türk Telekom - Anadolu Efes: 84-86

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Türk Telekom'u 86-84 yendi.

Türk Telekom - Anadolu Efes: 84-86
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Türk Telekom'u 86-84 yendi.

Salon: Ankara 

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Hüseyin Çelik 

Türk Telekom: Johnson 20, Dekker 12, Can Korkmaz 5, Samet Geyik 9, Wiltjer 23, Yiğit Özkan, Baldwin 7, Göktuğ Baş, Eric 8, Burak Gözeneli 

Anadolu Efes: Moerman 10, Ahmet Buğrahan Tuncer 6, Micic 16, Anderson 5, Dunston 13, Larkin 1, Beaubois 19, Yiğitcan Saybir, Doğuş Balbay 10, Erten Gazi, Sertaç Şanlı 6 

1. Periyot: 25-15 

Devre: 46-38 

3. Periyot: 65-62 

5 faulle çıkanlar: 33.19 Micic (Anadolu Efes), 39. 51 Johnson (Türk Telekom)

Türk Telekom - Anadolu Efes: 84-86

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