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12.03.2020 - 13:02 | | İSTANBUL (İHA) -

Türk Telekom Stadyumu'nda derbi için koronavirüs önlemi

Galatasaray, pazar günü oynanacağı Beşiktaş derbisi öncesinde koronavirüs tehlikesinden dolayı Türk Telekom Stadyumu'ndaki tüm kapalı alanların dezenfekte edileceğini açıkladı.

Türk Telekom Stadyumu'nda derbi için koronavirüs önlemi

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26. haftasında 15 Mart Pazar günü oynayacağımız Beşiktaş maçı öncesinde, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'ndaki tüm kapalı alanlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hijyen Ekipleri tarafından dezenfekte edilecektir" ifadelerine yer verildi.

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