Türk Telekom Süper Lig’de dolu dizgin

Türkiye’yi FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Türk Telekom, ING Basketbol Süper Ligi’nde 6. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka’yı ağırladı. Ev sahibi ekip, İzmir’de meydana gelen deprem dolayısıyla salona “Geçmiş Olsun İzmir” pankartıyla çıktı.

Türk Telekom, ilk periyoda savunmada dirençli başladı. Sam Dekker ve Kylie Wiltjer’in elinden orta mesafeden bulduğu sayılarla üstünlüğünü kuran başkent ekibi, 15-2’lik bir seri yakaladı. Maça isabet oranı yüksek başlayan ev sahibi ekip ilk periyodu 23-9 önde tamamladı. Türk Telekom ikinci çeyrekte farkı açarak önemli bir avantaj elde ederken, savunmada da rakibini boyalı bölgeye yaklaştırmadı. Ev sahibi ekip, 15. dakikada farkı 20 sayıya çıkararak 33-13’lük üstünlüğe ulaştı. Ev sahibi ekip soyunma odasına tam 22 sayı farkla 43-21 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte konuk ekibin hücumda ve savunmada yaptığı top kayıplarını iyi değerlendiren Türk Telekom, rahat oyununu sürdürdü. 23. dakikada Kylie Wiltjer’in turnikesiyle skoru 52-24’e getiren başkent ekibi, son bölüme 70-41 önde girdi. Son periyotta skor avantajının da etkisiyle zorlanmadan sonuca uzanan Türk Telekom, maçı 20 sayı farkla 81-61 kazanarak Basketbol Süper Ligi’ndeki üst üste beşinci galibiyetini elde etti. Maçın en skorer ismi 19 sayıyla Sam Dekker oldu.



Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Ali Köseoğlu

Türk Telekom: Johnson 9, Dekker 19, Tyler Ennis 11, Wiltjer 16, Eric 13, Can Korkmaz 7, Gani Erdi Gülaslan 2, Samet Geyik 4, Göktuğ Baş, Ercan Bayrak

Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 12, Semih Erden, Taylor 18, Henry 9, M'Baye 9, Kennedy 5, Nusret Yıldırım, Mahir Ağva 6, Onuralp Bitim 2, Yunus Emre Sonsırma

1. Periyot: 23-9

Devre: 43-21

3. Periyot: 70-41