Türkiye (A Milli Takım) - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Uluslar Ligi G Grubu'nda Türkiye bu akşam Rusya ile karşı karşıya geliyor. A Milli Futbol Takımı'mızın acil 3 puana ihtiyacı var. İlk maçta Rusya ile berabere kalan Türkiye ilk galibiyetini alıp üst sıralara çıkmak istiyor. Peki, Türkiye Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? diye soruyor. İşte detaylar...

TÜRKİYE RUSYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Rusya maçı bu akşam saat 20.00'de Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11

Teknik Direktör Şenol Güneş’in Mert, Zeki, Merih, Ozan, Caner, Mahmut, Ozan, Hakan, İrfan Can, Cengiz, Cenk Tosun 11’ini sahaya çıkarması bekleniyor.

MAÇIN HAKEMİ

Müsabakada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Pawel Gil olacak.

Grubun diğer maçında ise Macaristan sahasında, Sırbistan'ı konuk edecek.

Üçüncü grupta, beşinci maçlar öncesinde Rusya 8 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 7 puana sahip. Grupta Türkiye 3 puanla üçüncü, Sırbistan ise 2 puanla son sırada bulunuyor.

Ay-yıldızlı ekipte Orkun Kökçü ve Mert Çetin sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.