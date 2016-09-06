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06.09.2016 - 00:35 | | ZAGREB (AA)

"Türkiye bayağı şanslı dönüyor"

Hırvatistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ante Cacic, Türkiye ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Türkiye bayağı şanslı dönüyor"
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Hırvatistan - Türkiye: 1-1
Hırvatistan - Türkiye: 1-1
Hırvatistan - Türkiye: 1-1
Hırvatistan - Türkiye: 1-1Haberin Tüm Fotoğrafları

Hırvatistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ante Cacic, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 1-1 berabere kaldıkları Türkiye'nin, deplasmanda aldığı 1 puanın önemli olduğunu söyledi.

Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Cacic, "Türkiye Zagreb'e geldi ve 1 puanı kazandı. Bayağı şanslı bir şekilde Türkiye'ye dönüyor. Türkiye hep zor bir takım, her zaman iyi mücadele eden ve çok iyi organize olan bir ekip. Böyle oynamalarını bekliyorduk. Girdiğimiz fırsatları değerlendiremedik ve bu ritmimizi bozdu. Türkiye'nin yeni oyuncuları da çok kaliteli isimler ve çok iyi oynadılar." diye konuştu.

Cacic, Türkiye'yi tebrik ettiğini söyleyerek, "Çok zor bir ortamda rakibimize karşı oynadık. Çünkü 12. adamımız olan seyircimiz tribünde yoktu. Üç topumuz direkten döndü. İkinci yarıda da moralimiz düştü. 1 puan aldık ama daha başlangıçtayız. Eminim ki takımımız ileride daha iyi ve güçlü bir şekilde oynayacak." ifadelerini kullandı.

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