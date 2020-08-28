Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde şampiyon Beşiktaş E-sports oldu

Türkiye E-spor Futbol Ligi’nde heyecan dolu sezon geride kaldı… Kıyasıya geçen sezonda ilk olarak VPG Türkiye Kupası sahibini buldu.

Asist Analiz'in yayıncısı olduğu Türkiye E-spor Futbol Ligi’ndeki sezonun final maçlarında, ilk olarak VPG Türkiye Kupası final maçında sezonun flaş takımı Antalyaspor ile Kocaelispor karşılaştı. Akdeniz ekibi final karşılaşmasında rakibini 2-0 mağlup ederek VPG Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.

FİNAL KARŞILAŞMASI NEFESLERİ KESTİ!

Türkiye E-spor Futbol Ligi’nin final maçında bu kez Beşiktaş E-sports ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, rakibini 1-0 mağlup ederek TEF Ligi’nde şampiyonluğunu ilan etti. Kazanılan şampiyonluk sonrası Beşiktaş E-sports takımının genel menajeri Mahmut Emin Öncel, şampiyonluk kupasını teslim aldı.