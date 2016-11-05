Türkiye Futbol Direktörlüğü'nün faaliyet raporu açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başında Fatih Terim'in olduğu Türkiye Futbol Direktörlüğü'nün (TFD) faaliyet raporunu açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 5 Ocak 2014'ten itibaren TFD tarafından gerçekleştirilen çalışmaların 103 sayfalık raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporun içeriğinde TFD'nin yapısından, gerçekleştirilen eğitimlere kadar kapsamlı bir rapora yer verildi.