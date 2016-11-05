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05.11.2016 - 23:48 | | İSTANBUL (AA)

Türkiye Futbol Direktörlüğü'nün faaliyet raporu açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 5 Ocak 2014'ten itibaren TFD tarafından gerçekleştirilen çalışmaların raporunu kapsamlı bir şekilde kamuoyuna duyurdu.

Türkiye Futbol Direktörlüğü'nün faaliyet raporu açıklandı!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başında Fatih Terim'in olduğu Türkiye Futbol Direktörlüğü'nün (TFD) faaliyet raporunu açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 5 Ocak 2014'ten itibaren TFD tarafından gerçekleştirilen çalışmaların 103 sayfalık raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporun içeriğinde TFD'nin yapısından, gerçekleştirilen eğitimlere kadar kapsamlı bir rapora yer verildi.

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