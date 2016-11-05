05.11.2016 - 23:48 | | İSTANBUL (AA)
Türkiye Futbol Direktörlüğü'nün faaliyet raporu açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 5 Ocak 2014'ten itibaren TFD tarafından gerçekleştirilen çalışmaların raporunu kapsamlı bir şekilde kamuoyuna duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başında Fatih Terim'in olduğu Türkiye Futbol Direktörlüğü'nün (TFD) faaliyet raporunu açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 5 Ocak 2014'ten itibaren TFD tarafından gerçekleştirilen çalışmaların 103 sayfalık raporu kamuoyuyla paylaşıldı.
Raporun içeriğinde TFD'nin yapısından, gerçekleştirilen eğitimlere kadar kapsamlı bir rapora yer verildi.