Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Türkiye Futbol Federasyonunda mentorluk çalışması başladı
23.10.2020 - 15:25 | | İSTANBUL (AA)

Türkiye Futbol Federasyonunda mentorluk çalışması başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) hakem gelişim programları çerçevesinde planlanan mentorluk çalışması başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunda mentorluk çalışması başladı
ABONE OL

 

TFF'den yapılan açıklamaya göre, bu bağlamda UEFA mentoru ve FIFA eğitimcisi Jorn West Larsen ile hakem gelişim danışmanı Burçin Keskin, TFF 1. Lig'in 5. haftasında üst klasman hakem kategorisine bu sezon yükselen üç hakemi izleyerek müsabaka sonrası analiz toplantıları gerçekleştirdi.

Toplantılarda maçların görüntüleri üzerinden modern hakemlik teknikleri ile ilgili detaylı örneklemeler yapılarak, hakemlerin kısa vadede gösterdikleri gelişimin takibine başlandı.

Çalışmalar kapsamında TFF 1. Lig'de Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü maçını yöneten Emre Kargın, Ankaraspor-Giresunspor karşılaşmasının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Akhisarspor-Menemenspor karşılaşmasının hakemi Çağdaş Altay'ın performansları değerlendirmeye alındı.

Bu arada MHK, gerçekleştirilen çalışma dışında her hafta görevlendirilen diğer mentorler vasıtasıyla Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden ve farklı klasmanlardan belirlenen 22 hakemin gelişimlerini ve performanslarını yakından takip ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonunda mentorluk çalışması başladı

    Sadık Çiftpınar kaleci oldu, ortaya eğlenceli görüntüler çıktı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Türkiye Futbol Federasyonunda mentorluk çalışması başladı
      Türkiye Futbol Federasyonunda mentorluk çalışması başladı
    2. Son dakika | Galatasaray'ın Erzurumspor kadrosuna Feghouli yok!
      Son dakika | Galatasaray'ın Erzurumspor kadrosuna Feghouli yok!
    3. Son dakika | Ümraniyespor'da Tayfur Havutçu sesleri
      Son dakika | Ümraniyespor'da Tayfur Havutçu sesleri
    4. Son Dakika | Beşiktaş'ta transfer yasağı şoku!
      Son Dakika | Beşiktaş'ta transfer yasağı şoku!
    5. Yusuf Yazıcı tarihi performansı sonrası konuştu: Çalışmanın gücüne inandım
      Yusuf Yazıcı tarihi performansı sonrası konuştu: Çalışmanın gücüne inandım



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son Dakika | Başakşehir'de Çaiçara ameliyat oldu!

    Son Dakika | Başakşehir'de Çaiçara ameliyat oldu!

    Emre Akbaba'nın fotoğrafı şoke etti! Dizlerindeki detay...

    Emre Akbaba'nın fotoğrafı şoke etti! Dizlerindeki detay...

    Son Dakika | Ankaragücü'nde koronavirüs şoku!

    Son Dakika | Ankaragücü'nde koronavirüs şoku!

    Bahattin Sofuoğlu'nun hedefi, 2021'de kategorisinde dünya birinciliği

    Bahattin Sofuoğlu'nun hedefi, 2021'de kategorisinde dünya birinciliği

    Sıradaki Haber