Türkiye Futbol Federasyonunda mentorluk çalışması başladı

TFF'den yapılan açıklamaya göre, bu bağlamda UEFA mentoru ve FIFA eğitimcisi Jorn West Larsen ile hakem gelişim danışmanı Burçin Keskin, TFF 1. Lig'in 5. haftasında üst klasman hakem kategorisine bu sezon yükselen üç hakemi izleyerek müsabaka sonrası analiz toplantıları gerçekleştirdi.

Toplantılarda maçların görüntüleri üzerinden modern hakemlik teknikleri ile ilgili detaylı örneklemeler yapılarak, hakemlerin kısa vadede gösterdikleri gelişimin takibine başlandı.

Çalışmalar kapsamında TFF 1. Lig'de Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü maçını yöneten Emre Kargın, Ankaraspor-Giresunspor karşılaşmasının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Akhisarspor-Menemenspor karşılaşmasının hakemi Çağdaş Altay'ın performansları değerlendirmeye alındı.

Bu arada MHK, gerçekleştirilen çalışma dışında her hafta görevlendirilen diğer mentorler vasıtasıyla Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden ve farklı klasmanlardan belirlenen 22 hakemin gelişimlerini ve performanslarını yakından takip ediyor.