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09.05.2020 - 23:52 | | AA

Türkiye Futbol Federasyonundan geçmiÅŸ olsun mesajÄ±

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolcu, teknik heyet ve personellerinde yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tespit edilen kulÃ¼pler iÃ§in geÃ§miÅŸ olsun mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Â

Türkiye Futbol Federasyonundan geçmiÅŸ olsun mesajÄ±
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TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolcu, teknik heyet ve personellerinde yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tespit edilen kulÃ¼pler iÃ§in geÃ§miÅŸ olsun mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Â 

TFF'nin internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, "YapÄ±lan kontrollerde futbolcu, teknik heyet, idareci ve personellerinde Kovid-19 belirlenen BeÅŸiktaÅŸ, FenerbahÃ§e, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼, Sancaktepe FK, Ä°negÃ¶lspor ve Tuzlaspor kulÃ¼pleri ile camialarÄ±na geÃ§miÅŸ olsun dileklerimizi iletiyor, acil ÅŸifalar diliyoruz." denildi.

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan geÃ§miÅŸ olsun mesajÄ±

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