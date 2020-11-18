Türkiye gibi olsun!

CELAL UMUT EREN

Formula 1’de sezonun 14. yarışında Türkiye GP’sinde mutlu sona ulaşan ve bitime 3 etap kala şampiyon olan Lewis Hamilton’dan övgüler geldi.

Şampiyonluğunu anlatan Mercedes’in başarılı pilotu, Michael Schumacher’in 7 şampiyonluk rekoruna ortak olduğu Türkiye yarışını hiçbir zaman unutmayacağını belirtti.

35 yaşındaki isim, Formula 1 takviminde Türkiye’deki gibi pistlerin daha çok olması gerektiğini vurgulayarak, “Türkiye gibi yarışların takvimde daha fazla yer bulması lazım. Türkiye’deki gibi pistler daha fazla olmalı. Eğer bu tip pistler daha fazla olursa bu tip pistlerde pilotlar kendini daha iyi gösterebilir. Böyle hafta sonlarından daha çok istiyorum. Türkiye’deki gibi pistler çoğalmalı. Daha fazla aldatmacalı şartlar gerekiyor Formula 1 yarışlarında. Çünkü Türkiye’deki pistlerde daha fazla fırsat oluyor. Daha mücadeleci geçiyor. Pilotlar kendini tam anlamıyla gösteriyor” dedi.

Elde ettiği başarıyı da yorumlayan Büyük Britanyalı, “Türkiye’deki zorlu yarışta nasıl bir pilot olduğumu tüm dünyaya ispat ettim. Saygıyı hak eden bir yarış kazandım. Zorlu koşullarda önemli bir yarış kazandım. Aslında Türkiye’deki yarışta otomobilden daha çok yarışı ben kazandım. Başarımı sadece otomobile bağlayamayız. Benim çabam, tecrübem ve kararlarım da etkili oldu. Takımımız yardım etti” diye konuştu.

'Sir' unvanı gelecek mi?

Türkiye GP’sinde tarihi bir zafer kazanan Hamilton için İngiltere’de yeni bir gündem meydana geldi. Formula 1’in gelmiş geçmiş en başarılı pilotlarından biri olarak Michael Schumacher’i yakalayan Hamilton’a ‘Sir’ unvanı verilmesi düşünülüyor. Hükümette tartışılan konuyla alakalı hükümetin basın departmanından bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, “Lewis Hamilton, tartışmasız bir şekilde spor ve Formula 1 tarihinin kitaplarına girmiş, çok başarılı bir isimdir. Ancak, bu unvan verilmeden önce bazı kontroller ve çalışmalar yapılmalıdır” denildi.

‘O çocuk şampiyon’

Formula 1 tarihine geçerek 7. şampiyonluğunu kazanan Lewis Hamilton, babasıyla olan bir çocukluk anısını da paylaştı. İlk yarışlarından örnek veren Hamilton, “İlk yarışımı hiç unutmuyorum. O yarışımda yer alan ve kazanan çocuğun kartingi harikaydı. Kartinginin müthiş bir motoru vardı. Jenson Button’ın babası hazırlamış çünkü. Benim karting aracımdaki motor beşinci eldi. Bir gün o karting aracı satışa çıktı. 1992 veya 1993 yılıydı, Kimbolton’daydık. Babam, o karting aracını alabilmek için 2 bin sterlin kredi çekti ve evini ipotek ettirdi. O gün bana inandı ve riske girdi. Şimdi babamın inandığı o çocuk bu gün yeniden şampiyon oldu” ifadelerini kullandı.