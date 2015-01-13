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13.01.2015 - 10:59 |

Türkiye Hajrovic'e yaramıyor

Izet Hajrovic, Antalya'da Bremen'in dünkü idmanında sakatlık yaşadı ve antrenmanı tamamlayamadı.

Türkiye Hajrovic'e yaramıyor
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Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Werder Bremen ile birlikte Antalya'da dev arası kampında bulunan Izet Hajrovic dün talihsiz bir olay yaşadı. İsviçre'nin Grasshopper ekibinden Galatasaray'a transfer olan oyuncu, geçen sezon beklediği forma şanslarını bulamayarak hayal kırıklığı yaşamıştı. Ardından sarı-kırmızılılarla FIFA'lık olan Boşnak futbolcu Türkiye'den ayrılmış ve Alman ekibinin yolunu tutmuştu.

Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra yeni ekibiyle de Türkiye'ye gelmek zorunda kalan 23 yaşındaki oyuncu, Serik İlçesi'ne bağlı Belek'te takımıyla Bundesliga'nın ikinci yarısının hazırlıklarına başladı. Ancak Hajrovic dünkü idmanda sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada Boşnak futbolcunun kas sakatlığı yaşadığı ve bu yüzden idmanı yarıda bırakmak zorunda kaldığı duyuruldu.

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