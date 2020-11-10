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10.11.2020 - 14:58 |

Türkiye-Hırvatistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye-Hırvatistan maçı için geri sayım sürüyor. A Milliler yarın akşam özel maçta Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Daha önce 9 kez Hırvatistan ile karşı karşıya gelen A Milli Takım çıktığı 9 maçın sadece 1'inde galip gelirken 5 maç beraberlikle 3 maç ise mağlubiyet ile sonuçlandı. Peki Türkiye-Hırvatistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte maçın yayını hakkında bilgiler...

Türkiye-Hırvatistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?
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Türkiye-Hırvatistan maçı için geri sayım sürüyor. Yarın akşam özel maçta Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek olan A Milli takım daha önce 9 kez karşı karşıya geldiği rakibini özel maçta konuk edecek. UEFA Uluslar Ligi grup maçları öncesinde Hırvatistan karşısında form durumunu ölçme şansı elde edecek. Peki Türkiye-Hırvatistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye-Hırvatistan maçı 11 Kasım Çarşamba akşamı saat 20:45'te başlayacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Slavko Vincic düdük çalacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen yayınlanacak

GERİDE KALAN 9 KARŞILAŞMA ARASINDA EN ÖNEMLİSİ 2008 YILINDA!

Türkiye-Hırvatistan arasında oynanan 9 karşılaşmanın en önemlisi EURO 2008'de Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda oynanan Çeyrek final maçı olarak hafızalarda yer aldı. Maçın normal süresi 0-0 beraberlikle sonuçlanırken uzatma dakikalarında Klasnic'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçen Hırvatistan'ı 120+1'de Semh Şentürk'ün golü ile yakaladık ve maçı penaltılara taşıdık.

Penaltılar sonunda 3-1'lik skorla galip gelen A Milli takım adını yarı finale yazdırdı.

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