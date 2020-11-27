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HaberlerSkorer Haberleri Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda?
27.11.2020 - 16:13 |

Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda?

FIBA Eurobasket eleme maçları kapsamında A Milli Erkek Basketbol takımı, Hırvatistan ile karşılaşacak. 2022 Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Türkiye - Hırvatistan basketbol maçı için nefesler tutuldu. Türkiye - Hırvatistan basketbol maçı hangi kanalda?

Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda?
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, üçüncü maçını Hırvatistan karşısında oynayacak. A Milliler ilk iki maçtan mağlup ayrılırken Hırvatistan ile oynanacak müsabakadan puan alarak ayrılmanın peşinde olacak. 2022 Avrupa Elemeleri basketbol maçları Türkiye - Hırvatistan ile devam ediyor. 

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN BASKET MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Hırvatistan'a karşı top koşturacağı basketbol maçı, 27 Kasım Cuma günü saat 19:00'da başlamış olacak. 

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA? 

Çıktığı son müsabakalardan eli boş dönen Türkiye, sonraki maçlardan umutlu. FIBA Eurobasket 2022 eleme maçları kapsamında Türkiye - Hırvatistan oyunu NTV'den canlı olarak aktarılacak. Karşılaşma İstanbul'da gerçekleştirilecek.

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