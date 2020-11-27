Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, üçüncü maçını Hırvatistan karşısında oynayacak. A Milliler ilk iki maçtan mağlup ayrılırken Hırvatistan ile oynanacak müsabakadan puan alarak ayrılmanın peşinde olacak. 2022 Avrupa Elemeleri basketbol maçları Türkiye - Hırvatistan ile devam ediyor.

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN BASKET MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Hırvatistan'a karşı top koşturacağı basketbol maçı, 27 Kasım Cuma günü saat 19:00'da başlamış olacak.

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Çıktığı son müsabakalardan eli boş dönen Türkiye, sonraki maçlardan umutlu. FIBA Eurobasket 2022 eleme maçları kapsamında Türkiye - Hırvatistan oyunu NTV'den canlı olarak aktarılacak. Karşılaşma İstanbul'da gerçekleştirilecek.