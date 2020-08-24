Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 19 YaÅŸ AltÄ± GenÃ§ KÄ±zlar Avrupa Voleybol ÅžampiyonasÄ±'nda TÃ¼rkiye, HÄ±rvatistan'Ä± 3-0 maÄŸlup etti.Â

Milli takÄ±m, Bosna Hersek ve HÄ±rvatistan'Ä±n ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen ÅŸampiyonada ikinci gruptaki ikinci maÃ§Ä±nda HÄ±rvatistan ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.Â

HÄ±rvatistan'Ä±n Osijek kentindeki Nastavno-Sportska Dvorana Gradski Spor Salonu'nda oynanan mÃ¼sabakayÄ± genÃ§ milliler 25-15, 25-22 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kazandÄ±.Â

Ä°lk maÃ§Ä±nda Bulgaristan'Ä± da aynÄ± skorla maÄŸlup eden ve grubunda lider konumda bulunan TÃ¼rkiye, ÅŸampiyonadaki Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maÃ§Ä±nÄ± 26 AÄŸustos Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Fransa ile yapacak.