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19.03.2020 - 07:00 |

Türkiye için altın fırsat

Avrupa Futbol Şampiyonası’nın koronavirüs tehdidi nedeniyle bir yıl ertelenmesi A Milli Takım’a yaradı. Sakatlıkları nedeniyle EURO 2020’yi kaçıracak olan Merih Demiral, Yusuf Yazıcı, Ozan Kabak ve Cenk Tosun gibi ay-yıldızlı ekibin iskeletini oluşturan önemli yıldızlar EURO 2021’de forma giyme şansını yakalayacaklar.

Türkiye için altın fırsat

ONUR DİNÇER

Süper jenerasyon

Kura çekimi sonrası İtalya, İsviçre ve Galler’in yer aldığı gruptan ikinci tura yükselme şansı bir hayli yüksek görülen A Milli Takım, birbirini takip eden ciddi sakatlıklar nedeniyle kaygı içine düşmüştü. Yeni jenerasyonuyla önemli bir çıkış yakalayan Teknik Direktör Şenol Güneş ilk Yusuf Yazıcı’dan gelen haberle sarsılmıştı. Fransa’da Lille forması giyen oyuncu, bağlarının kopmasının ardından sezonu kapamıştı.

İptal büyük şans

Yazıcı’nın ardından Juventuslu Merih Demiral’ın, Roma maçında sol diz ön çapraz bağları koptu. Üçüncü kötü haber, Cenk Tosun’dan geldi. Dizinden sakatlanarak sezonu kapayan golcü oyuncunun EURO 2020’de forma giyemeyeceği duyuruldu. Son olarak Schalke’de oynayan Ozan Kabak da en az 3 ay sahalardan uzak kalacak bir sakatlık yaşadı. Bu eksiklerin nasıl dolacağı tartışılırken turnuvanın iptali şans olarak değerlendirildi.

 

Türkiye için altın fırsat

 

 

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