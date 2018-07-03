‘Türkiye kâbusu bitti’

Hırvatistan medyası, Danimarka zaferinin ardından EURO 2008’deki Türkiye maçını öne çıkardı. Çeyrek finale dramatik bir son dakika golüyle kalan maç ve penaltılarla kaybedilen o kabus, 2018 Dünya Kupası ile unutuldu. 24 SATA Gazetesi, “Artık EURO 2008’deki Türkiye maçını unutun. EURO 2016’daki Portekiz maçını da.. Artık zafer gözyaşları var..” denildi.

Haberin detayında ise Türkiye maçında yaşananlar anımsatılarak, “10 sene öncesine gidelim. Rakitic ve Modric’in kaçırdığı penaltılar.. Şimdi tam tersi oldu, Modric şansını değerlendirdi, Rakitic de son sözü söyledi. Şimdi yeniden gözyaşlarımız var ama bu sefer ki mutluluktan akıyor” yorumları yapıldı.

2008 mesajı

Hırvatistan’ın yıldızı Luka Modric, hem kaçırdığı penaltı hem de seri atışları hatırlatıp, “2008’deki Türkiye maçı hâlâ aklımızdaydı. Aslında tüm Hırvatların aklına o maç gelmiştir çünkü o yenilgi bizim için çok ağırdı. Bu yüzden Danimarka maçı da bizim için hiç kolay olmadı. Artık Türkiye maçını unutabiliriz” dedi.