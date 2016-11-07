Türkiye-Kosova maçı Tamas Bognar'ın!

A Milli Takım'ın 12 Kasım 2016 Cumartesi günü Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'de Kosova ile 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynayacağı karşılaşmanın hakemleri belli oldu.

Türkiye-Kosova karşılaşmasını Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Tamas Bognar yönetecek.

Karşılaşmada, Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ve Zsolt Varga yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ferenc Karako olacak.