07.11.2016 - 14:45 |
Türkiye-Kosova maçı Tamas Bognar'ın!
A Milli Takım'ın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Kosova ile oynayacağı maçı Macar hakem Tamas Bognar yönetecek.
A Milli Takım'ın 12 Kasım 2016 Cumartesi günü Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'de Kosova ile 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynayacağı karşılaşmanın hakemleri belli oldu.
Türkiye-Kosova karşılaşmasını Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Tamas Bognar yönetecek.
Karşılaşmada, Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ve Zsolt Varga yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ferenc Karako olacak.