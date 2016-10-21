Türkiye - Kosova maçının bilet satışları devam ediyor

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, sporseverlerin Antalya Stadı'nda oynanacak maçın biletlerini, "bilet.tff.org" internet adresinden satın alabileceği belirtildi.

Açıklamada, 15, 30 ve 50 liradan satılan biletlerin, TFF tarafından sahiplerine ücretsiz olarak kargoyla ulaştırılacağı kaydedildi.