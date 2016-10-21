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21.10.2016 - 16:49 | | AA

Türkiye - Kosova maçının bilet satışları devam ediyor

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Kosova ile 12 Kasım Cumartesi günü Antalya'da oynayacağı karşılaşmanın biletlerinin satışına devam ediliyor.

Türkiye - Kosova maçının bilet satışları devam ediyor
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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, sporseverlerin Antalya Stadı'nda oynanacak maçın biletlerini, "bilet.tff.org" internet adresinden satın alabileceği belirtildi.

Açıklamada, 15, 30 ve 50 liradan satılan biletlerin, TFF tarafından sahiplerine ücretsiz olarak kargoyla ulaştırılacağı kaydedildi.

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