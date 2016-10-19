Türkiye-Kosova maçının biletleri satışa çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu dördüncü maçında Kosova ile 12 Kasım'da Antalya'da yapacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, A Milli Takım'ın Kosova ile 12 Kasım Cumartesi günü Antalya Stadı'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri, "bilet.tff.org" üzerinden öncelikli olarak milli takım taraftar kulübü üyelerine satışa sunuldu.

Türkiye-Kosova maçı biletlerinin genel satışı ise yarın saat 10.00'da başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1. kategori 50, 2. kategori 30 ve 3. kategori 15 lira olarak belirlendi.