MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Türkiye-Kosova maçının biletleri satışa çıkarıldı
19.10.2016 - 12:08 | | İSTANBUL (AA)

Türkiye-Kosova maçının biletleri satışa çıkarıldı

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takımımız'ın Kosova ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı.

Türkiye-Kosova maçının biletleri satışa çıkarıldı
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu dördüncü maçında Kosova ile 12 Kasım'da Antalya'da yapacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, A Milli Takım'ın Kosova ile 12 Kasım Cumartesi günü Antalya Stadı'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri, "bilet.tff.org" üzerinden öncelikli olarak milli takım taraftar kulübü üyelerine satışa sunuldu.

Türkiye-Kosova maçı biletlerinin genel satışı ise yarın saat 10.00'da başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1. kategori 50, 2. kategori 30 ve 3. kategori 15 lira olarak belirlendi.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
      Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
      Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    Sıradaki Haber