19.10.2016 - 12:08 | | İSTANBUL (AA)
Türkiye-Kosova maçının biletleri satışa çıkarıldı
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takımımız'ın Kosova ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı.
A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu dördüncü maçında Kosova ile 12 Kasım'da Antalya'da yapacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, A Milli Takım'ın Kosova ile 12 Kasım Cumartesi günü Antalya Stadı'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri, "bilet.tff.org" üzerinden öncelikli olarak milli takım taraftar kulübü üyelerine satışa sunuldu.
Türkiye-Kosova maçı biletlerinin genel satışı ise yarın saat 10.00'da başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1. kategori 50, 2. kategori 30 ve 3. kategori 15 lira olarak belirlendi.