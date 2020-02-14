Türkiye Kupası yarı finalinde Antalya derbisi heyecanı yaşanacak

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda İnegölspor'u, 5. turda Adanaspor'u, son 16 turunda Kasımpaşa'yı eleyen Aytemiz Alanyaspor, 5 Şubat'ta çeyrek final ilk maçında Galatasaray'ı evinde 2-0 yendi.

Sarı-kırmızılı takıma 12 Şubat'taki rövanş mücadelesinde 3-1 yenilen turuncu-yeşilli ekip, bu sonuca rağmen ilk maçtaki skor avantajıyla yarı finale yükselen taraf oldu.

İlk kez 2016-2017 sezonunda Süper Lig'e çıkan ve bu sezon zirve mücadelesi veren Alanyaspor, ligdeki başarılı performansının yanı sıra bu yıl kupada tarihinde ilk kez yarı finale çıkarak dikkati çekti.

- Antalyaspor'un kupadaki performansı

Kupada 4. turda Niğde Anadolu FK'yı, 5. turda Eyüpspor'u, son 16 turunda Göztepe'yi eleyen Fraport TAV Antalyaspor ise çeyrek finalde Demir Grup Sivasspor ile eşleşti.

Antalya'da 6 Şubat'ta oynanan çeyrek final ilk maçında rakibiyle golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Sivas'ta dün oynanan çeyrek final rövanş karşılaşmasında aldığı 1-1'lik sonuçla adını yarı finale yazdırıp Aytemiz Alanyaspor'un rakibi oldu.

- Akdeniz temsilcilerinden biri finalde

Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşması 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçı ise 21, 22 veya 23 Nisan'da oynanacak.

Antalya ekiplerinden biri, yarı final mücadeleleri sonunda diğer yarı finalistler Trabzonspor ile Fenerbahçe'den biriyle 21 Mayıs'ta finalde karşılaşacak.