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09.02.2021 - 17:21 |

Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı! Fenerbahçe-Başakşehir maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bu akşam Fenerbahçe-Başakşehir arasında oynanacak maç ile başlayacak. Maçın başlamasına saatler kala futbolseverler araştırmalarını sıklaştırdı. Teknik Direktör Erol Bulut'un kupa maçında derbi maçından farklı bir 11'le sahaya çıkması bekleniyor. Savunma hattını Lemos, Szalai'nin yanı sıra Caner Erkin ve Gökhan Gönül'den kurması bekleniyor. Derbi maçta vasat bir görüntü çizen Mert Hakan Yandaş'ın bu maçta kulübenin yolunu tutması Ozan ve Sosa ikilisine orta alanda yer vermesi bekleniyor. Peki Fenerbahçe-Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı! Fenerbahçe-Başakşehir maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?
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Fenerbahçe-Başakşehir maçı için geri sayım devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe bu akşam sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Koronavirüs pandemisi nedeniyle tek maç eleme sistemine göre oynanacak olan Fenerbahçe-Başakşehir maçında kazanan takım adını yarı finale yazdıran ilk takım olacak. Maçın başlamasına saatler kala futbolseverler araştırmalarına başladı. Peki Fenerbahçe-Başakşehir maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Başakşehir maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu, ve Erdem Bayık yapacak. Mücadele ATV ekranından naklen yayınlanacak

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Gökhan Gönül, Lemos, Attila Szalai, Caner Erkin, Sosa, Ozan Tufan, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu, Mame Thiam

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Ndayishimiye, Deniz, Giuliano, Fernandes, Demba Ba

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final maçları pandemi nedeniyle tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından 4 takım adını yarı finale yazdıracak. Yarı final maçları 16-17 veya 18 Mart'ta oynanacak

ÇEYREK FİNAL PROGRAMI

20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

10 Şubat Çarşamba:

20.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

11 Şubat Perşembe:

17.45 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

20.45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

 

 

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