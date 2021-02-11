Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı! Konyaspor-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

Süper Lig'de 24. hafta maçında karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde ev sahibi Beşiktaş 70 dakikasını 10 kişi oynadığı mücadelede futbol otoritelerinin büyük beğenisini kazanmış Rosier'in attığı golle 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek olan iki takımın mücadelesinde kazanan takım adını yarı finale yazdıracak ve Sivasspor-Antalyaspor maçının galibi ile eşleecek. Peki Konyaspor-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Konyaspor-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Mücadele A Spor ekranından naklen yayınlanacak. Konya Büyükşehir Beledite Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele A Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak

ÇEYREK FİNALE NASIL YÜKSELDİLER?

Siyah-beyazlı takım, son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. İttifak Holding Konyaspor ise Gaziantep'i 2-1 yenerek tur atlamayı başardı.

BEŞİKTAŞ BU SEZON SÜPER LİG'DE KONYASPOR'A KARŞI OYNADIĞI İKİ MAÇI DA KAZANDI

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de ilk yarıda deplasmanda oynanan müsabakadan 4-1'lik skorla ayrılmıştı. Geçtiğimiz hafta oynanan iç saha maçında ise Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf olmuştu.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Miya, Sekidika, Kravets

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Vida, N'Sakala, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Ljajic, Hasic, N'Koudou, Larin