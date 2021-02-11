Türkiye Kupası'nda Konyaspor'un rakibi Beşiktaş

Arka arkaya kötü sonuçlar ve etkisiz futbol İsmail Kartal'ın sonunu getirdi ve Beşiktaş maçıyla birlikte artık İlhan Palut'u Konyaspor'un başında izleyeceğiz. Uzun süredir sakat olan Marin Anicic ve Alper Uludağ dışında takımda önemli bir eksik yok. Önce Hatayspor'da ardından da Göztepe ile 4-2-3-1 sistemi oynatan Palut, "Beşiktaş'a karşı en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi. Son haftalarda sakatlığı nedeniyle eldivenleri devreden Ibrahim Sehic iyileşti. Sağ bekte Nejc Skubic ve orta alanda Marko Jevtovic de kolay kolay vazgeçilecek isimler değil. Ara transfer döneminde büyük umutlarla gelen ama hep ikinci yarılarda tercih edilen Zymer Bytyqi de bu sefer ilk 11'de forma giyecektir.

Trabzonspor yenilgisi sonrası bir de Antalyaspor'a puan kaybederek Süper Lig'in zirvesinden inen Beşiktaş, kupa çeyrek finalinde karşılaşacağı Konyaspor'u İstanbul'da 1-0 geçip yeniden liderliğe ortak olmuştu. Gökhan Töre iyileşti, Cenk Tosun'un karantinası sona erdi ve iki isim de deplasman kafilesine dahil edildi. Rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile Rıdvan Yılmaz ise maç kadrosuna alınmadı. TD Sergen Yalçın'ın yoğun maç trafiği ve Cenk Tosun'un dönüşü sonrası Vincent Aboubakar'ı dinlendirmesi bekleniyor. Kalede Ersin Destanoğlu yerine Utku Yuvakuran, kanatta Rachid Ghezzal yerine Ajdin Hasic görebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Konyaspor'un İlhan Palut öncesi, son 7 resmi maçında sadece 1 galibiyeti vardı! (2 beraberlik - 4 mağlubiyet)

- İlhan Palut daha önce Beşiktaş'a karşı 1 kez sahaya çıktı, Göztepe ile 2-1 kazandı.

- Beşiktaş'ın son 3 deplasman maçında "karşılıklı gol" izledik.

- Sergen Yalçın, Konyaspor'a karşı 5 farklı takımla 9 kez sahaya çıktı, 5 galibiyet elde etti. (1 beraberlik - 3 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Türkiye Kupası karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %58'lik kesim Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elenmesi sonrası siyah-beyazlı ekibin ekstra motivasyonla sahaya çıkıp 90 dakika içerisinde turu geçmesini bekliyor... %5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.