03.09.2020 - 20:37 |
Türkiye-Macaristan (CANLI)
UEFA Uluslar Ligi heyecanı başladı. A Milli Takımımız kendi evinde Macaristan'ı konuk ediyor. Sivas'taki milli karşılaşmayı Skorer'den canlı anlatımla aktarıyoruz...
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında Macaristan'ı konuk ediyor...
Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmayı hakem Artur Soares Dias yönetiyor.
İLK 11'LER:
TÜRKİYE: Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Çağlar, Umut, Kaan, Mert Hakan, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç, Ahmet Kutucu, Burak Yılmaz
MACARİSTAN: Gulacsi, Fiola, Lang, Orban, Atilla, Nagy, Siger, Holender, Szoboszlai, Sallai, Szalai