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03.09.2020 - 20:37 |

Türkiye-Macaristan (CANLI)

UEFA Uluslar Ligi heyecanı başladı. A Milli Takımımız kendi evinde Macaristan'ı konuk ediyor. Sivas'taki milli karşılaşmayı Skorer'den canlı anlatımla aktarıyoruz...

Türkiye-Macaristan (CANLI)
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A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında Macaristan'ı konuk ediyor...

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmayı hakem Artur Soares Dias yönetiyor.


Türkiye-Macaristan (CANLI)

İLK 11'LER:

TÜRKİYE: Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Çağlar, Umut, Kaan, Mert Hakan, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç, Ahmet Kutucu, Burak Yılmaz

MACARİSTAN: Gulacsi, Fiola, Lang, Orban, Atilla, Nagy, Siger, Holender, Szoboszlai, Sallai, Szalai

 

 

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