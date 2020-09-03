UEFA Uluslar Ligi B Ligi G Grubu'nda mücadele eden Türkiye bu akşam Sivas'ta Macaristan'ı konuk ediyor. Mücadele öncesi Türk futbolseverler, maçı büyük bir heyecanla beklerken Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusuna da cevap arıyor.

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Macaristan maçı 3 Eylül Perşembe saat 21.45'te Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ OYNANACAK?

Çok uzun yıllardır Sivas’a milli maç verilmesini bekleyen Sivaslı futbolseverler korona engeline takıldı. Macaristan’la oynanacak maçın seyircisiz gerçekleşecek olması Sivaslılar’ı bir hayli üzdü. Yiğidolar, “Bunu saymayız, milli takımı yine bekliyoruz” mesajları yolladı.

SIRBİSTAN SEFERİ CUMA

Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Sırbistan’ı konuk edecek. A Milli Takım, 6 Eylül Pazar günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlılar, Sivas’ta maçın ardından geceyi geçirdikten sonra cuma sabahı Sırbistan’a hareket edecek.

A Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Sakatlığı bulunan Mert Çetin aday kadrodan çıkarılmıştı.

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Galatasaray)