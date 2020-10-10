Türkiye maçı öncesi Rusya'ya korona darbesi

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

UEFA Uluslar Ligi’nde Türkiye’yi konuk edecek Rusya Milli Takımı’nda bu maç öncesi koronavirüs ile ilgili sıkıntılar baş gösterdi. Korona testi şüpheli bulunup evine gönderilerek karantinaya alınan Marinato Guilherme ile Georgiy Dzhikiya’nın durumları yakından inceleniyor.

Resmi hesaptan açıkladılar

Rusya milli takımına dün yapılan korona testlerinin ise sonuçları bugün belli oldu. Rusya Milli Takımı resmi telegram hesabından yapılan açıklamaya göre UEFA yükümlülüğü olarak bu zorunlu testten geçildiği kaydedildi. Mario Fernandes’in test sonucunun muhtemel koronavirüs enfeksiyonuna işaret ettiği duyuruldu.

Matvey Safonov davet edildi

Korona testi şüpheli bulunup evine gönderilen Marinato Guilherme’nin yerine ise Krasnodar kalecisi Matvey Safonov Rusya Milli Takımı’na çağrıldı. Safonov daha önce hiç Rus A Milil Takımı forması giymedi. Takımdan izole edilen Fernandes ile daha önce karantinaya giren Marinato Guilherme ve Georgiy Dzhikiya’nın Türkiye karşısında oynayamayacağı ancak son durumları için tetkiklerin sürdüğü belirtiliyor.

Savunma kurgusunda sıkıntı

Rusya’da Türkiye maçı öncesinde savunma krizi yaşanıyor. Takımın stoper bölgesindeki as oyuncusu Georgy Dzhikiya karantinada olduğu için İsveç ile yaptıkları ve 2-1 yenildikleri karşılaşmada yer alamamıştı. Ilya Kutepov bunun üzerine bu karşılaşmada onun yerine görev yaptı.

Kutepov’un hataları düşündürüyor

Ancak Kutepov, yenilen gollerdeki hatalarıyla dikkat çekti. 2018 Dünya Kupası kadrosundaki isimlerden olan ve bu tarihten sonra bir daha milli takıma çağrılmayan savunma oyuncusunun kötü performansı, Uluslar Ligi'nde oynanacak kritik Türkiye maçı öncesinde endişe yarattı. Sağ bek Fernandes’te bugün yaşanan gelişme de defans için yeni bir uyarı sinyali verdi.