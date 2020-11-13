Türkiye - Rusya maçının hakemi belli oldu

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta pazar akşamı Rusya ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Pawel Gil olacak.