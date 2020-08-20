Gaziantep Valisi Davut GÃ¼l, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta TÃ¼rkiye ile SÄ±rbistan arasÄ±nda 14 Ekim'de yapÄ±lacak milli maÃ§Ä±n, kentte oynanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Davut GÃ¼l, Kalyon StadÄ±'nÄ±n tahsisi iÃ§in TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu Genel SekreterliÄŸinden Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼ne gÃ¶nderilen resmi yazÄ±yÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸarak, TÃ¼rkiye-SÄ±rbistan maÃ§Ä±nÄ±n kentlerinde yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

GÃ¼l, maÃ§Ä±n Gaziantep'te oynanmasÄ±na vesile olduklarÄ±nÄ± aktardÄ±ÄŸÄ± Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet KasapoÄŸlu ile diÄŸer ilgililere de teÅŸekkÃ¼r etti.

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