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20.08.2020 - 20:24 | | AA

Türkiye - SÄ±rbistan maçÄ± Gaziantep'te oynanacak!

Gaziantep Valisi Davut GÃ¼l, UEFA Uluslar B Ligi'nde TÃ¼rkiye ile SÄ±rbistan arasÄ±nda oynanacak maÃ§Ä±n Gaziantep'te oynanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Türkiye - SÄ±rbistan maçÄ± Gaziantep'te oynanacak!
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Gaziantep Valisi Davut GÃ¼l, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta TÃ¼rkiye ile SÄ±rbistan arasÄ±nda 14 Ekim'de yapÄ±lacak milli maÃ§Ä±n, kentte oynanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â 

Davut GÃ¼l, Kalyon StadÄ±'nÄ±n tahsisi iÃ§in TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu Genel SekreterliÄŸinden Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼ne gÃ¶nderilen resmi yazÄ±yÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸarak, TÃ¼rkiye-SÄ±rbistan maÃ§Ä±nÄ±n kentlerinde yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â 

GÃ¼l, maÃ§Ä±n Gaziantep'te oynanmasÄ±na vesile olduklarÄ±nÄ± aktardÄ±ÄŸÄ± Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet KasapoÄŸlu ile diÄŸer ilgililere de teÅŸekkÃ¼r etti.

TÃ¼rkiye - SÄ±rbistan maÃ§Ä± Gaziantepte oynanacak

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