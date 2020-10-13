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13.10.2020 - 15:08 |

(UEFA Uluslar Ligi) Türkiye-Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye-Sırbistan maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. grupta dördüncü maçına çıkacak olan A Milli Takım'da gözler maçın oynanacağı gün ve saate çevrildi. Geride kalan üç maçın ardından 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 3. sırada yer alan Türkiye, Sırbistan karşısında kazanıp gruptaki ilk galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor. PekiTürkiye-Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

(UEFA Uluslar Ligi) Türkiye-Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?
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Türkiye-Sırbistan maçı için heyacanlı bekleyiş başladı. UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. grup dördüncü maçında Türk Telekom Stadyumu'nda Sırbistan'ı konuk edecek. Grupta deplasmanda rakibi ile oynadığı mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrılan A Milli Takım, Almanya ile oynanan hazırlık maçında 3-3'lük skorla sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta son olarak deplasmanda Rusya ile karşılaşan A Milli takım ilk yarıda sergilediği kötü futbol nedeniyle devreye 1-0'lık skorla girdi. İkinci yarıda yapılan değişiklikler ile ve takımın istekli oyunu ile bambaşka bir futbol ortaya koyan A Milliler skoru 1-1 eşitliğe getirdikten sonra oynadığı futbolla adeta göz doldurdu. Birçok fırsattan yararlanamayan A Milli takım Rusya deplasmanında adeta 3 puan bıraktı.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye-Sırbistan maçı 14 Ekim 21:45'te oynanacak. Türkiye-Sırbistan maçında Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov düdük çalacak. Kabakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE 2 PUANLA 3. SIRADA!

A Milli Takım, 2020 yılındaki beşinci maçını Sırbistan ile İstanbul'da oynayacak.

Türkiye, bu yıl oynadığı ilk maça 3 Eylül'de çıktı. UEFA Uluslar Ligi'nde İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Macaristan 1-0 kazandı. Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ikinci maçına 6 Eylül'de oynadı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde deplasmanda Sırbistan ile golsüz berabere kaldı.

Milli takım, 2020 yılındaki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Bu mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. A Milli Takım, bu yıl oynadığı dördüncü maçta ise deplasmanda Rusya ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Sırbistan ile ikinci maç

A Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile tarihindeki ikinci maçını yarın oynayacak.

Ay-yıldızlı ekip, Sırbistan ile ilk maçını 6 Eylül 2020'de deplasmanda oynamış ve mücadele golsüz beraberlikle tamamlanmıştı.

 

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