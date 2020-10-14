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14.10.2020 - 10:40 |

Türkiye Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 4. maçında A Milli Futbol Takımımız, sahasında Sırbistan'ı ağırlıyor. Grupta 2 puanla 3. sırada yer alan millilerimiz, ilk galibiyetini alıp çıkışa geçmek istiyor. Peki büyük bir heyecana sahne olması beklenen Türkiye Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Türkiye Sırbistan maçı için geri sayım başladı. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, sahasında Sırbistan ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği zorlu mücadele öncesi Türkiye Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak gibi merak edilen soruların cevaplarını derledik...

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Sırbistan maçı Çarşamba günü saat 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak. 

Türkiye kaçıncı sırada? Uluslar Ligi B Grubu puan durumu

1- Rusya 7 puan
2- Macaristan 6 puan
3- TÜRKİYE 2 puan
4- Sırbistan 1 puan

Türkiye UEFA Uluslar Ligi B Ligi fikstür

03.09.2020 - 20.45 - Türkiye - Macaristan: 0-1
06.09.2020 - 20.45 - Sırbistan - Türkiye: 0-0
11.10.2020 - 21.45 - Rusya - Türkiye: 1-1
14.10.2020 - 21.45 - Türkiye - Sırbistan
15.11.2020 - 19.00 - Türkiye - Rusya
18.11.2020 - 21.45 - Macaristan - Türkiye

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