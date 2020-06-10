Türkiye Tenis Federasyonu başkanı Cengiz Durmuş: "Hazırlıklıyız"

Tenis branşının sosyal mesafeye en uygun sporlardan biri olduğunu belirten TTF Başkanı, “Biz, ‘Önce sağlık’ anlayışı ile dönüş sürecine tamamiyle hazırız. Gidişatı yakından takip ederek turnuvalarımızı gerçekleştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, koronavirüs sürecini en az zararla atlattıklarını belirtti. Kortlara 1 Haziran’da geri döndüklerinin altını çizerken daha da güçleneceklerini ifade etti.

Çok zorlu bir dönemin üstesinden geldiklerini vurgulayan TTF Başkanı Cengiz Durmuş, “Tenis ailemiz pandemi süreci boyunca Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun önerilerini dikkate alarak sosyal izolasyonunu sağladı ve özveriyle üstüne düşeni yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan gelen talimatlar doğrultusunda biz de 1 Haziran itibari ile kulüplerimizi açtık. Ek tedbirler ve uyulması gereken kuralları kulüplerimize bildirerek sporcularımızı antrenmanlarına başlattık” dedi.

Tenis branşının sosyal mesafeye en uygun sporlardan biri olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Durmuş, “Sağlığımızın ve özgürlüğümüzün kıymetini daha çok anladığımız bu süreçte spor yapmanın ne kadar gerekli olduğunun bir kez daha farkına vardık. Tenis, sosyal mesafeye uygun doğası ile yapılabilmeye en uygun sporlardan biri. Bu nedenle süreçten daha güçlü çıkacağımız kanaatindeyim. ‘Önce sağlık’ anlayışı ile dönüş sürecine de tamamiyle hazırız. Gidişatı yakından takip ederek turnuvalarımızı önce illerde, sonra bölgelerde kademeli olarak daha sonrasında ise Türkiye genelinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Rekor katılım

Cengiz Durmuş, Türkiye Tenis Federasyonu Uzaktan Eğitim Semineri rekor katılımla gerçekleştiğini vurguladı.

Beslenme, psikoloji ve antrenman bilimi gibi konuları içeren 14 derslik Türkiye Tenis Federasyonu Uzaktan Eğitim Seminerine 7 bin 700 kişinin katıldığını ifade eden Durmuş, “Böyle büyük bir katılıma imza atmamıza vesile olan eğitmenlerimize, Türkiye Tenis Federasyonu Eğitim Kurulu’na, dersleri ilgi ile takip eden antrenörlerimize, sporcularımıza, velilerimize ve idarecilerimize teşekkürlerimi sunuyor, böylesi faydalı organizasyonlarda sık sık bir araya geleceğimizin müjdesini vermek istiyorum” diye konuştu.

‘Burs bizleri mutlu etti’

TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 52 Vakıf Üniversitesi arasında imzalanan ve başarılı sporculara üniversitelerde tam burslu eğitim içeren protokolün de kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Durmuş, “2020 YKS-Yükseköğretim Programı ve Kontenjanları Kılavuzu’nda ilan edilmesini YÖK uygun gördü. Sporcularımızı ‘okul mu, spor mu?’ ikileminden çıkaracak bu gelişme bizler için çok önemliydi” dedi.

19 Mayıs coşkusu

Pandemi sürecine denk gelen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı da Başkan Cengiz Durmuş büyük bir coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Milli sporcuların ve antrenörlerin söyleşilerle bilgi alışverişinde bulunduğunu belirten Durmuş, “Bir olup bu virüse teslim olmadığımız ve tüm dünyaya örnek olduğumuz bu günlerde bir birlik hareketi de Tenis İl Temsilcilerimizden geldi. Her biri şehirlerindeki tarihi yerlerde çektikleri videolar ile bizleri illerine götürdü ve 19 Mayıs coşkusunu bizlere evlerimizde yaşattı” dedi.

Bu önemli günde yarışma heyecanı da yaşadıklarının altını çizen TTF Başkanı, “Milli sporcularımızın çağrısını yaptığı ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için En Büyük Hareketini Yapmaya Hazır Mısın?’ yarışmasına bine yakın sporcumuz katılım gösterdi. Azimle çektikleri videoları federasyonumuza gönderen sporcular arasından milli formamızın ve raketin sahibi Furkan Karabulut ve Aysel Ateş oldu” ifadelerini kullandı.

‘Evlere misafir olduk’

Başkan Cengiz Durmuş evde geçirilen dönemde yaptıkları çalışmalardan da bahsetti.

Tenise gönül vermiş herkesin evlerine misafir olduklarını belirten TTF Başkanı, “Dijital dünyada tenisseverlerin yanında olmayı görev edindik. Çevrimiçi seminerlerimiz ve kulüp-il temsilcileri ile görüşmelerimizi gerçekleştirdik” dedi.

Cengiz Durmuş şöyle devam etti: “En verimli organizasyonlarımızdan biri de Merkez Hakem Kurulu’nun katkılarıyla düzenlenen Çevrimiçi Hakem Gelişim Semineri oldu. Organizasyonu, hakemlerimizin arayı en verimli şekilde geçirmeleri adına planladık.”

Kulüpleri de unutmadıklarını vurgulayan Durmuş, “122 kulübümüzün katılımı ile gerçekleşen görüşmelerde süreci koordineli bir şekilde atlatabileceğimizde hemfikir olduk. 2-5 Haziran tarihleri arasında ise il temsilcilerimiz ile buluştuk ve ülke tenisini nasıl daha ileri taşıyabileceğimiz hakkında konuştuk” ifadelerini kullandı.

Vagner Love'ın CSKA Moskova'daki En İyi Anları