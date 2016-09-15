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15.09.2016 - 16:58 | | İSTANBUL (AA)

Türkiye-Ukrayna maçının biletleri tükendi

A Milli Takım'ın, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna ile Konya'da yapacağı maçın biletleri bitti.

Türkiye-Ukrayna maçının biletleri tükendi
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A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna ile 6 Ekim Perşembe günü Konya'da oynayacağı maçın biletleri tükendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, ay-yıldızlıların gruptaki ikinci maçında Ukrayna ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacağı karşılaşmanın biletlerinin tamamen bittiği belirtildi.

Türkiye, gruptaki ilk maçında deplasmanda Hırvatistan ile 1-1 berabere kalmıştı.

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