15.09.2016 - 16:58 | | İSTANBUL (AA)
Türkiye-Ukrayna maçının biletleri tükendi
A Milli Takım'ın, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna ile Konya'da yapacağı maçın biletleri bitti.
A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna ile 6 Ekim Perşembe günü Konya'da oynayacağı maçın biletleri tükendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, ay-yıldızlıların gruptaki ikinci maçında Ukrayna ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacağı karşılaşmanın biletlerinin tamamen bittiği belirtildi.
Türkiye, gruptaki ilk maçında deplasmanda Hırvatistan ile 1-1 berabere kalmıştı.