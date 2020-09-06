Türkiye ve Sırbistan Spor Bakanları ile Federasyon Başkanları bir araya geldi

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rajko Mitic Stadyumu'nda bu akşam oynayacağı Sırbistan maçı öncesinde iki ülke Gençlik ve Spor Bakanları ile Federasyon Başkanları yemekte bir araya geldi.



Belgrad'da düzenlenen yemeğe, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan Gençlik ve Spor Bakanı Vanja Udovičić, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Slaviša Kokeza, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Sırbistan Futbol Federasyonu yetkilileri katıldı.



İki ülke Spor Bakanları ve Federasyon Başkanlarının karşılıklı iyi niyet ve başarı dileğinde bulunduğu yemekte, Federasyon heyetleri hediye takdimlerinde bulundu.



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan Gençlik ve Spor Bakanı Vanja Udovicic ile iki ülke arasındaki iş birliği konuları üzerinde değerlendirmelerde bulunurken Bakan Kasapoğlu mevkidaşına A Milli Takım forması hediye etti.